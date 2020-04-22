Объявлена дата старта тестирования на антитела в России

Объявлена дата старта массового тестирования на антитела к коронавирусу. Частные лаборатории в России рассчитывают предложить всем желающим сдать анализ уже в мае, пишут «Известия».

Как отмечается, многие частные компании не разрабатывают свои тесты, однако предлагают оборудование для их масштабного производства. Созданием тестов на антитела к коронавирусу занимается ряд российских компаний и лабораторий. Ученые также работают над экспресс-системой определения антител к коронавирусу, которая выявит их в крови за 10-15 минут.

По словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волочкова, для подтверждения того, что изготовленный набор тестов имеет клиническую и диагностическую значимость, его должно зарегистрировать надзорное ведомство. Как считают эксперты, процесс регистрации может занять от недели до месяца.

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18 апреля стало известно о завершении разработки тест-системы, с помощью которой можно определять наличие у людей антител к коронавирусу. Как рассказал заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов, тест позволит не только выявить уже переболевших, но и отобрать людей с высокой концентрацией антител. Их плазма может быть использована для лечения тяжелобольных.

По последним данным, в России заразились коронавирусом 52 763 человека. Всего выздоровели 3873 пациента, жертвами инфекции стали 456 человек.

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