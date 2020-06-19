Йемену предсказали кошмар с десятками тысяч умерших от коронавируса

Йемену предсказали «невообразимый кошмар» из-за пандемии COVID-19: десятки тысяч человек могут умереть от пневмонии, вызванной коронавирусом. Об этом заявил Международный комитет спасения (International Rescue Committee, IRC), передает CNN.

«То, что мы видим в Йемене, не похоже ни на одну трагедию, свидетелями которой мы были раньше (...). Мы даже не можем сказать, сколько людей заражены, потому что система здравоохранения страны фактически рухнула, там почти не делают тестов», — отметила директор регионального представительства IRC в стране Тамуна Сабадзе.

По мнению комитета, несколько миллионов йеменцев уже могли заразиться инфекцией. Стране предсказали как минимум 85 тысяч умерших от пневмонии.

Сабадзе добавила, что в Йемене все еще идет военный конфликт, и страна остро нуждается в гуманитарной помощи. Она призвала международное сообщество «проснуться и действовать», чтобы помочь Йемену.

16 мая исследователи назвали особенность распространения коронавируса в арабских странах. В Персидском заливе показатель распространения коронавируса выше среди мужчин из-за традиции мужских посиделок в специальных отдельных помещениях при домах, которые называют «меджлисами».

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