В деле о ДТП с участием Ефремова появились новые потерпевшие

В деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова появились новые потерпевшие. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего в аварии курьера Сергея Захарова, заявил, что потерпевшими признаны вдова Маргарита Захарова, а также ее сын Виталий. Соответствующие ордера уже переданы следователю, добавил юрист.

Добровинский рассказал, что обсуждал с клиентами вопрос о поездки следователя в Рязань, где проживает мать погибшего Сергея Захарова. Женщина должна была подписать документы, чтобы ее тоже признали потерпевшей, но родные курьера «высказали желание, чтобы все вопросы, касающиеся данного дела, решались только через их адвоката».

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18 июня знакомый семьи Захарова заявил, что «скорее всего, потерпевшей по делу объявит себя официальная жена погибшего, Маргарита». Он уточнял, что в таком случае брата погибшего, Валерия Захарова, «из дела уберут».

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москве. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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