Путин рассказал о восстановлении экономики России после коронавируса

Президент Владимир Путин заявил о постепенном восстановлении экономики России после снятия ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Об этом президент страны говорил во время встречи с представителями отраслей, пострадавших от кризиса, пишет ТАСС.

Он отметил, что Россия достойно ответила на коронавирусную угрозу благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения и жизненно важных отраслей экономики.

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Президент указал на тот факт, что во время острой фазы эпидемии удалось не допустить резких скачков цен на еду и товары первой необходимости. Этому способствовали рыночные механизмы, а не искусственное регулирование.

Он высоко оценил работу производителей продуктов питания, товаров первой необходимости, логистических и транспортных компаний, торговых сетей, предприятий электронной коммерции. Благодаря их усилиям товары бесперебойно и круглосуточно подвозились в магазины, доставлялись покупателям на дом.

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