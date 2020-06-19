Бывший боец «Бешеной роты» умер после падения с каталки в больнице

В Туле возбудили уголовное дело после смерти в больнице бывшего бойца «Бешеной роты» Константина Красикова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Пациент был госпитализирован в Новомосковсковскую городскую больницу в конце мая с диагнозом «шок неясной этиологии». Спустя несколько часов его экстренно перевезли в Областную клиническую больницу уже с другим диагнозом — «закрытая черепно-мозговая травма». В следующие сутки Красиков умер.

По данным следствия, один из медбратьев рассказал, что пациента уронили, когда переносили с каталки на кушетку. Он ударился головой о кафельный пол, это вызвало отек мозга и смерть. Эту версию в настоящий момент называют основной. При этом не исключается, что Красикова могли избить из-за того, что он высказал недовольство условиями в медицинском учреждении и лечением.

Сотрудников Новомосковской больницы проверяют на полиграфе. Расследование ведут следователи по особо важным делам.

Константин Красиков во время Первой чеченской войны служил в 166-й мотострелковой бригаде майора Алексея Ефентьева, известного по позывному Гюрза. Среди чеченских боевиков роту называли «бешеной» — новоприбывшие бойцы снимали повязку с убитых ими боевиков и отрезали им уши, так как считалось, что Аллах забирает шахида (террориста-смертника) в рай за уши.

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