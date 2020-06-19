Раскрыты предпочтения российских курильщиков во время пандемии

Россияне во время эпидемии коронавируса стали покупать более дешевые сигареты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование оператора фискальных данных «Платформа ОФД» и Центра развития перспективных технологий — оператора системы национальной маркировки «Честный знак».

Согласно полученным данным, средний чек покупки сигарет составил 152 рубля, что на 15 процентов ниже прошлогодних показателей. Таким образом, специалисты сделали вывод о том, что жители страны стали отдавать предпочтение относительно недорогим маркам. Тем не менее в денежном выражении объем продаж вырос на один процент.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина заявила, что стоимость табачного акциза необходимо поднять. Она утверждает, что нынешняя акциза делает табачную продукцию широкодоступной. При этом основным препятствием для повышения налога являются обязательства России в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

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