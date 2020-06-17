Врач рассказал о пользе воды в отказе от курения

Вода может помочь отказаться от курения, заявил президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова Андрей Демин в беседе с радио Sputnik.

«Бутылка с водой в руках позволит курящему человеку чем-то занять руки. Курение — это действие, в котором заняты руки. Поэтому глоток воды в какой-то степени может это заменить», — отметил он.

По словам Демина, вода также помогает справиться с головной болью, которая может возникнуть после того, как человек отказался от курения. Кроме того, с помощью воды из организма вымываются полученные от сигарет ядовитые вещества.

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В ноябре прошлого года сообщалось, что правительство утвердило доработанную антитабачную концепцию до 2035 года. Ожидаемыми результатами реализации концепции к 2035 году является сокращение распространенности потребления табака взрослым населением до 21 процента, детским населением — до 1 процента.

По данным Роспотребнадзора, курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы.

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