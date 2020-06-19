СК возбудил дело в отношении бывшего главы правительства Ингушетии

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя правительства Республики Ингушетия. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Имя чиновника не называется. Однако указано, что преступление по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» было совершено в 2017 году. Тогда правительство региона возглавлял Руслан Гагиев.

По версии следствия, подозреваемый незаконно безвозмездно на 49 лет передал коммерческой организации мясомолочный комплекс, построенный за счет средств федерального бюджета. Поскольку с того времени регион не получает прибыли от предприятия, ущерб составил более 37,5 миллиона рублей.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается

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