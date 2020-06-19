Россия назвала возможную угрозу со стороны Польши

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возможную угрозу со стороны Польши в эфире Первого канала, передает ТАСС.

По его словам, готовность польской стороны предоставить свою территорию для чужой военной инфраструктуры может быть опасна. «Нам это неприятно. И главное, что это вынуждает нас принимать меры, необходимые для гарантированного обеспечения безопасности нашей страны», — заявил Песков.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павла Солоха заявил, что страна не ведет переговоры о возможном размещении на своей территории американских ядерных ракет. По его словам, Варшава продолжает поддерживать программу ядерного сдерживания НАТО. Солоха при этом напомнил, что Москва не отказывается от возможности первой применить тактическое ядерное оружие. По его мнению, главным гарантом защиты от ядерной атаки в составе НАТО остаются США.

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