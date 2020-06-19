Известная спортсменка предпочла выступать без трусов

Американская гольфистка Пейдж Спиранак (Paige Spiranac) призналась, что предпочитает играть в гольф без трусов. Об этом пишет сайт GolfMagic.

В своем подкасте известная спортсменка объяснила, что обычно надевает эластичные шорты или юбку с вшитыми шортами, под которыми нет нижнего белья. По ее словам, в противном случае выходит слишком много слоев, что мешает ей выступать.

Десять лет назад Пэйдж Спиранак входила в двадцатку лучших гольфистов-юниоров в мире. С 2015 года занимается гольфом профессионально. Ведет популярный блог в Instagram, за которым следят 2,6 миллиона пользователей.

В мае сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина вспомнила о выступлении без купальника. По ее словам, ей пришлось плавать в трусах.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!