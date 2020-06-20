В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли 32 пациента с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония и положительный результат тестов на коронавирус. Общее число умерших в столице достигло 3597.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что эпидемия COVID-19 в стране отступает. При этом он добавил, что в скором времени в стране появится вакцина от этой болезни. Кроме того, выплату надбавок для медиков, которые контактировали с больными коронавирусом, продлят на июль и август текущего года.

В России за прошедшие сутки зафиксировали 7889 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев инфицирования превысило 576 тысяч.

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