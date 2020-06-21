В Японии задумались над отказом от американских систем ПРО

Япония рассмотрит возможность отказа от размещения американских наземных комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore («Иджис») на территории страны. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на NHK.

На следующем заседании совбеза, в котором примет участие премьер-министр Синдзо Абэ, японские чиновники обсудят вопрос об изменении стратегии национальной безопасности.

Японские власти обеспокоены тем, что из-за обнаруженного недавно недостатка разгонная ступень американской ракеты может упасть за пределами военной базы, в том числе и на жилые кварталы. Министр обороны Таро Коно заявил, что для исправления данной проблемы потребуются время и деньги.

Ранее Коно сообщил о том, что Япония собирается отказаться от системы ПРО США из-за экономических причин. По его словам, ракеты отличаются высокой стоимостью, а японский бюджет переживает период дефицита.

О том, что США к 2023 году планируют разместить на Японских островах два американских комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore, стало известно в декабре 2017 года. В 2019 году министр обороны подтвердил данное намерение японского государства.

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