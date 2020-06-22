Раскрыты вид и количество выпитого Ефремовым перед ДТП алкоголя

Актер Михаил Ефремов выпил более трехсот граммов водки перед тем, как сел за руль и устроил ДТП в центре Москвы. Вид и количество выпитого актером алкоголя раскрыл его адвокат Эльман Пашаев, передает «Московский комсомолец».

Пашаев отметил, что до поездки Ефремов пил водку с друзьями, после чего отправился в бар, чтобы выпить еще, однако ему отказали в обслуживании.

Ранее Пашаев раскрыл причину, по которой артист сел за руль — друг артиста попросил его съездить в больницу и помочь родственнице, госпитализированной в тяжелом состоянии. «Михаил поехал просить, чтобы женщину лечили лучшие врачи. Она была при смерти», — объяснил адвокат журналистам.

8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!