В России вылечилось почти 350 тысяч зараженных коронавирусом

В России за сутки вылечилось 4705 зараженных коронавирусом. Общее число поправившихся приблизилось к 350 тысячам и составило 344 416, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего пациентов выписано в Подмосковье (1238) и Москве (1114). Свыше ста излечившихся насчитывается в Петербурге, Красноярском крае, Ханты-Мансийском округе, Калужской области.

За время эпидемии в стране вирус обнаружен у 592 тысяч жителей. Активными его носителями остаются 239,6 тысячи человек. 8206 больных умерло.

По мнению иммунолога Виталия Зверева, вторая волна пандемии может начаться в России осенью, зимой распространение инфекции пойдет на спад. При этом серьезных ограничений из-за коронавируса уже не будет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!