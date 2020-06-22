Роспотребнадзор назвал способы защитить детей от коронавируса

Родителям необходимо обучать детей способам защиты от коронавируса и по возможности не водить их в общественные места даже после отмены самоизоляции. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

В службе отметили, что дети реже и легче переносят новую инфекцию, но чаще взрослых становятся бессимптомными переносчиками вируса. Однако чтобы ребенок не заразился, ему и родственникам надо следовать рекомендациям: соблюдать социальное дистанцирование, чаще мыть руки, пользоваться антисептиками, не трогать лицо руками на улице, по возможности носить маски и перчатки. Всему этому необходимо обучать, показывать личный пример. Следует объяснить малолетним, что грязные руки могут стать источником инфекции или болезни и ими ни в коем случае нельзя трогать нос, тереть глаза, брать пальцы в рот.

Прогулки в тексте называются необходимыми для детей, но во время них важно находиться от людей на дистанции не менее двух метров. Если ребенок не может выполнять это правило, стоит выбрать менее людное место.

Обработка игровых площадок проводится регулярно, но старшим рекомендуется своевременно продезинфицировать контактировавшие с поверхностями открытые участки кожи несовершеннолетних после сидения на лавке, катания горках, посещения тренажеров и прочего. Вернувшись домой, ребенку лучше принять душ, а не просто вымыть лицо и руки с мылом.

По возможности родителям нужно отказаться от совместных походов, например, в магазин. Это поможет снизить риск инфицирования. Детей лучше оставить дома или под присмотром на детской площадке.

Малолетние до семи лет могут не носить маски, но в этом случае важно соблюдать дистанцирование. Для детей постарше и подростков маска обязательна.

Ранее голландские ученые усомнились в действенности масок для детей в период пандемии. Для них эффективность масочного режима оказалась на 20 процентов ниже, чем для взрослых.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!