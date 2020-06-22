Трамп ради выгодной сделки отказался наказывать Китай за притеснения мусульман

Президент США Дональд Трамп отложил санкции против Китая из-за притеснения мусульман-уйгуров, чтобы не сорвать выгодную торговую сделку с Пекином. Об этом он рассказал в разговоре с журналистом издания Axios.

«Ну, мы посреди крупной сделки. (...) Я заключил выгодную сделку, возможно, на 250 миллиардов долларов», — ответил президент на соответствующий вопрос журналиста. Он объяснил, что отказался вводить меры прямо сейчас, потому что это помешало бы переговорам. К тому же, торговые пошлины, которые он ввел, по его мнению, бьют по китайской экономике сильнее любых возможных санкций.

Как уточняет издание, в разговоре Трамп подчеркнул, что ранее подписал закон «О политике в отношении прав уйгуров 2020 года», который позволяет наказывать китайских чиновников, причастных к притеснениям мусульманских меньшинств.

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В конце мая Конгресс США принял законопроект, который позволяет вводить строгие санкции по отношению к гражданам Китая, которые виноваты в притеснении мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). В тексте говорится о принятии строгих мер к виновным должностным лицам, например об отказе в выдаче виз и замораживании их собственности в США.

В августе 2018-го Комиссия ООН по правам человека сообщила, что по меньшей мере миллион представителей этнических меньшинств содержится в закрытых лагерях, где их якобы перевоспитывают. Людей заставляют петь революционные песни, изучать идеи Си Цзиньпина, говорить на неродном для них китайском языке. В Пекине же существование лагерей объясняют профилактикой террористической деятельности в регионе.

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