Ученый оценил новую вспышку коронавируса в Пекине

Ученый-инфекционист из Китая Ву Хао оценил новую вспышку коронавируса и призвал общественность подготовиться к совместному существованию с COVID-19 на протяжении многих лет. Об этом во вторник, 23 июня, он рассказал Daily Mail.

По его словам, на этот раз Пекин смог оперативно и эффективно принять первоочередные меры — закрыть город во избежание распространения коронавируса. Ученым сейчас известно намного больше, чем во время первой вспышки в Ухани, заявил Хао.

По информации издания, чтобы контролировать инфекцию, правительство Пекина разделило город на четыре района с высоким уровнем опасности заражения, а также на 39 — со средним и наименьшим. Отмечается, что горожане имеют возможность передвигаться по районам города со средним уровнем опасности, только они обязаны измерять температуру и регистрироваться. Однако жилые дома, в которых были выявлены случаи заражения коронавирусом, остаются заблокированными.

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Хао заявил, что всему миру стоит готовиться к жизни вместе с COVID-19, поскольку вирус на протяжении многих лет не удастся победить. Кроме того, он сказал, что к вирусу важно относиться как к норме и принимать все возможные меры, чтобы предотвратить заражение и массовое распространение.

«Тот факт, что вспышка локализована, не означает, что вирус не существует. Мы должны предотвратить это при необходимости. Вот почему мы говорим, что должны стабилизировать усилия по предотвращению и контролю вируса, а не нормализовать нашу жизнь», — заявил ученый.

18 июня власти Пекина решили временно закрыть город из-за повторной вспышки коронавирусной инфекции. Уточняется, что с 19 июня приостановлены все пассажирские перевозки с остальными регионами Китая.

15 июня выяснилось, что новый коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине, возможно, более опасный, чем был в Ухани. SARS-CoV-2 нашли на разделочной доске, использовавшейся для нарезки импортированного лосося. Предполагается, что зараженную рыбу привезли с закрытого рынка морепродуктов «Цзиншэнь», на котором ранее зафиксировали новый очаг распространения вируса.

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