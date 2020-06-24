Египет увидел в воздушных змеях угрозу для национальной безопасности

Воздушные змеи являются угрозой для национальной безопасности Египта. Об этом заявил член комитета безопасности и обороны парламента Арабской Республики Халид Абу Талиб, передает РИА Новости.

По его словам, популярную игрушку можно оснастить миниатюрными средствами видеосъемки и использовать для съемки стратегически важных объектов.

Кроме того, депутат указал на опасность воздушных змеев для детей: в Египте подростки полюбили соревноваться в запусках змеев, находясь на крышах зданий. Как следствие, в стране увеличилось число жертв падений с высоты и ударов электрическим током.

29 апреля футболист бразильского «Индепендьенте» Кайо Силва погиб от удара током во время игры с воздушным змеем в Сан-Паулу. Змей 21-летнего футболиста ударился о линию электропередач. Таким образом спортсмен получил смертельный удар током. Клуб выразил соболезнования родственникам в связи с гибелью игрока и назвал произошедшее «ужасным инцидентом».

В 2018 году Израиль атаковал около 30 объектов в секторе Газа, с которых палестинцы запускали зажигательных воздушных змеев, пытаясь вызвать пожары. «Это не игрушки, это оружие, нацеленное на убийство и нанесение ущерба», — заявил тогда официальный представитель израильской армии Джонатан Конрикус.

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