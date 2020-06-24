Спецпредставитель Путина рассказал о службе в ВДВ под чужой фамилией

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов рассказал телеканалу «Россия 24» о тайной службе в Воздушно-десантных войсках (ВДВ). Фрагмент его интервью приводится в Telegram-канале «ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК».

Иванов поделился, что никогда не служил в вооруженных силах, так как поступил в «закрытое эксклюзивное учебное заведение» — ФСБ. Но, по его словам, отношение к этим войскам все же имеет.

«Перед тем, как поступать, была очень хорошая традиция: будущих слушателей направляли на месяц на подготовку в воздушно-десантные дивизии. И я попал в Псковскую дивизию. Естественно, под чужой фамилией и чужим воинским званием, под видом лейтенанта запаса проходил переподготовку», — поделился спецпредставитель президента по окончании парада Победы на Красной площади.

Парад прошел 24 июня в Москве в связи с переносом с 9 мая торжественных мероприятий из-за пандемии коронавируса. Впервые в нем приняли участие новые образцы российской военной техники, поступившие на вооружение армии. В частности, были задействованы реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», а также новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-2. Кроме того, на Красной площади в первый раз показали модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ».

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