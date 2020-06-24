Приветствие переболевшего коронавирусом Мишустина с Шойгу попало на видео

Приветствие переболевшего коронавирусом премьер-министра России Михаила Мишустина с министром обороны страны Сергеем Шойгу попало на видео. Ролик появился в Telegram-канале «Пул N3».

На опубликованных кадрах видно, что Мишустин поздоровался с Шойгу «кулак о кулак», а затем приобнял главу ведомства.

Как рассказывали ранее медики, такой вид приветствия является более гигиеническим. В связи с пандемией коронавируса россиян призывали отказаться от традиционного рукопожатия, поскольку новая инфекция передается воздушно-капельным путем.

Михаил Мишустин выписался из больницы и приступил к работе после заражения коронавирусом 19 мая.

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