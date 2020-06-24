Объяснена тенденция россиянок рожать после 30 лет

Тенденция рожать после 30 лет — общемировая, и в ней нет ничего страшного. Однако в Россию такие изменения пришли из Европы лишь в 90-х года прошлого века. Этом в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский.

Он отметил, что 30 лет назад большинство россиянок рожали первенца в период от 20 до 24 лет. Однако уже к 2008 году этот возрастной порог сдвинулся к 25-29 годам. Сейчас же первое место по уровню рождаемости смещается в сторону возрастной категории от 30 до 34 лет.

По словам эксперта, причиной такого явления стало изменение условий жизни, из-за чего женщины никуда не торопятся. «Сейчас женщине не нужно рожать пять-шесть раз за свою жизнь и больше, как это было традиционно. И поэтому тогда приходилось начинать рожать раньше. Нужно было родить много раз, большинство родившихся умирало», — пояснил он.

Однако такая тенденция распространена не во всех странах. Например, на Ближнем Востоке, в Африке и в Китае наблюдается демографический взрыв. По словам Вишневского, это создает массу проблем не только для перечисленных регионов, но и для всего мира.

Ранее сообщалось, что россиянки стали чаще заводить детей после 50 лет, а в 2019 году пять женщин старше 60-ти родили первенцев. Такие данные, по мнению экспертов, свидетельствуют о развитии репродуктивных технологий и медицины в целом.

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