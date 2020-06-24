РПЦ сочла высокие налоги для богатых «нравственно оправданными»

Русская православная церковь (РПЦ) одобряет повышение налогов для обеспеченных граждан России. Об этом заявил в своем Telegram-канале руководитель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его мнению, введение прогрессивной шкалы налогообложения является «нравственно оправданной» мерой, поскольку поможет преодолеть разрыв между богатыми и бедными россиянами. Легойда указал, что с точки зрения церкви расслоение в обществе — это «один из серьезнейших вызовов государству и обществу».

Представитель РПЦ напомнил, что многие состоятельные люди в России уже давно жертвуют на нужды неимущих и проекты церкви гораздо больший процент своих доходов, «не дожидаясь государственного предписания». Имен он не уточнил.

23 июня президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам поручил повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет увеличения ставки для граждан с высоким доходом. Со следующего года ставка налога для плательщиков, чей годовой доход составляет пять миллионов рублей и выше, вырастет с 13 до 15 процентов. Средства направят на лечение детей с редкими заболеваниями.

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