Twitter атаковали аудио с порно

Социальную сеть Twitter после запуска функции голосовых твитов атаковали аудио с порно. Внимание на это обратило издание OneZero.

Как отмечают журналисты, соцсеть не добавила функцию распознавания речи, поэтому и столкнулась со спорным контентом. Кроме того, Twitter не ставит пометку о «деликатном характере» на такой контент.

По словам лектора Гарвардского университета Эвелин Доек, изучающей модерацию, соцсеть не подготовилась к последствиям введения новой функции. Профессор университета Колорадо Кейси Финслер в свою очередь предположила, что в голосовых твитах могут использоваться не только порно, но и расистские, сексистские или гомофобные высказывания.

17 июня Twitter начал тестировать новую функцию — голосовые твиты. Пользователи могут записать аудио пост длительностью до 140 секунд. Чтобы записать его, нужно нажать на новую специальную иконку при создании поста. После этого на экране появится фотография профиля с кнопкой записи голоса. Голосовой твит можно дополнить текстом. Чтобы прослушать аудиозапись, нужно нажать на фотографию в твите.