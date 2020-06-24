В окружении Путина не оказалось не верящих в Россию людей

Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении нет людей, которые не верят в Россию. Об этом он сказал после вручения государственных наград в Кремле. Видео с места публикуют журналисты кремлевского пула РИА Новости в своем Telegram-канале.

«Просто исключено», — сказал он.

Ранее директор музея-усадьбы Сергея Рахманинова «Ивановка» Александр Ермаков рассказал Путину, куда можно отправлять сомневающихся в силе и мощи России людей. «Если у вас в окружении есть сомневающиеся в силе и мощи России, пришлите их ко мне в Ивановку», — сказал он, добавив, что их сумеют воспитать.

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