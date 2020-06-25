Цены на нефть обвалились ниже 40 долларов за баррель на опасениях роста числа случаев заражения коронавирусом в мире и информации об увеличении запасов в США. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

Нефть продолжила падать после обвала накануне, когда Brent и WTI просели на 6 процентов. К утру 25 июня стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent упала еще на процент, опустившись ниже 40 долларов за баррель. К 8:00 по московскому времени цена была на уровне 39,93 доллара.

Стоимость августовского контракта на американскую нефть WTI упала 25 июня на 0,8 процента, до 37,72 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет Reuters, в США зафиксирован резкий всплеск случаев заражения COVID-19. Кроме того, увеличение числа инфицированных фиксируется в Китае, Латинской Америке и Индии. Роль в падении нефти также сыграл рост запасов сырья в США, которые установили очередной рекорд, увеличившись на 1,4 миллиона баррелей на минувшей неделе. Это почти на 300 миллионов выше прогнозов.

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