У США начались серьезные проблемы с газом

Низкие цены на газ на мировых рынках привели к тому, что компании в США массово откладывают введение в эксплуатацию новых мощностей по сжижению природного газа, пишет «Коммерсант».

В компании Platts Analytics ожидают, что в ближайшие пять-шесть лет ни один новый проект в США не сможет выйти на принятие инвестиционного решения. На это указывает как продолжительный период низких цен, что станет серьезным ударом для индустрии сжиженного природного газа (СПГ), так и проблемы в заключении долгосрочных контрактов.

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Последним из тех, кто отложил этот вопрос, стал оператор СПГ-проекта Freeport LNG. Решение по четвертой очереди завода мощностью пять миллионов тонн СПГ перенесено на 2021 год.

В настоящее время в США работают шесть СПГ-заводов совокупной мощностью 55 миллионов тонн в год. В текущем году ожидается введение в эксплуатацию еще двух проектов, которые доведут общую мощность до 60 миллионов тонн.

Однако в дальнейшем, указывают эксперты, производство СПГ расти перестанет, из-за чего планы США по увеличению доли на рынке могут провалиться.

Негативная тенденция уже сформировалась. Стоимость газа на мировых рынках лишь немногим выше, чем внутри США, поставки газа на СПГ-заводы упали в 2,5 раза по сравнению с мартом, а иностранные покупатели массово отказываются от запланированных закупок. По оценкам Platts, за апрель-август отказы составили до 35 процентов.

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Как отмечается в материале, проблемы у американского СПГ дают надежду «Газпрому» на сохранение доли на ключевом для себя европейском рынке. Хотя в последний год российская монополия проигрывала конкуренцию СПГ.

В настоящее время США пытаются помешать строительству газопровода «Северный поток-2», предполагая, что он усилит зависимость Европы от российского газа. Вместо него Вашингтон предлагает увеличить закупку СПГ, в том числе своего производства. В свою очередь в Германии, где поддерживают строительство, не исключают введения пошлин на американский газ, которые сделают невыгодными его поставки в Европу.

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