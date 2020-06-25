Няня захотела сделать из ребенка лесбиянку и шокировала родителей

Пользовательница Reddit с ником martinivibes рассказала, что уволила няню, которая захотела сделать из ее ребенка лесбиянку. Она отметила, что 17-летняя девушка была яростной защитницей прав ЛГБТ-сообщества.

Женщина рассказала, что у нее с мужем двое детей, мальчик и девочка, с которыми кто-то должен проводить время, пока они на работе. Родители наняли для этого дочку своих друзей. Martinivibes рассказала, что через некоторое время ее дочь стала говорить «странные вещи». «Мамочка, няня рассказала мне, почему я должна любить девочек», — приводит слова дочери автор поста.

Позднее няня заявила матери, что ее дочь может оказаться лесбиянкой, что повергло родительницу в шок. Также девушка отметила, что смотрела с девочкой нарезки с YouTube-шоу о ЛГБТ, что могло «пробудить в ней чувства». При этом сын в это время играл в одиночестве в другой комнате. Узнав об этом, пара отказалась от услуг 17-летней няни. В ответ на это девушка заявила, что не лишилась бы работы, если бы не была лесбиянкой.

В комментариях пользователи Reddit поддержали решение героини. По их мнению, поведение няни было неприемлемым, потому что шестилетней девочке слишком рано знать о сексуальной ориентации. Также они обратили внимание на то, что она оставила второго ребенка одного, хотя должна была следить и за ним.

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