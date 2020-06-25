Внук Примакова возглавил Россотрудничество

Евгений Примаков возглавил Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Об этом сообщается на сайте органа власти.

В комментарии РИА Новости Примаков отметил, что Россотрудничество «ждут очень большие перемены». Отмечается, что он надеется на ближайшую встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым — именно ему подведомственно Россотрудничество.

Евгений Примаков — внук премьер-министра России в 1998-1999 годах Евгения Примакова. С 2018 года новый глава Россотрудничества был депутатом Госдумы, до того — советником председателя Госдумы Вячеслава Володина по международным вопросам и гуманитарным проектам. Возглавляет АНО «Русскую гуманитарную миссию», также работал на российском телевидении под псевдонимом Евгений Сандро.

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