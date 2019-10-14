Матвиенко вступила в дискуссию о возвращении смертной казни

В России не нужно вводить смертную казнь, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее цитирует РИА Новости в понедельник, 14 октября.

«Я противник того, чтобы лишать жизни людей», — сказала она.

Дискуссия на тему целесообразности возвращения смертной казни разгорелась в обществе после убийства девятилетней школьницы в Саратове. В совершении преступления признался 35-летний мужчина, имевший четыре судимости, в том числе за изнасилование.

12 октября на странице Госдумы во «ВКонтакте» был проведен опрос на тему введения смертной казни. 80 процентов проголосовавших выступили за возвращение этой меры наказания. В поддержку инициативы выступили телеведущий Владимир Соловьев и депутат Госдумы Евгений Примаков. В тот же день несколько петиций с требованием отмены моратория были созданы на портале Change.org.

В свою очередь в Кремле заявили, что возможность отмены моратория на смертную казнь не обсуждается. О бессмысленности этой меры заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!