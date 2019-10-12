В Кремле ответили на предложение разрешить смертную казнь

В Кремле не обсуждают возможность снять мораторий на смертную казнь в России после убийства девятилетней девочки в Саратове. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Этот вопрос не обсуждается», — сказал он.

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На фоне истории с убийством школьницы в Саратове разгорелась дискуссия о необходимости ввести смертную казнь для педофилов и детоубийц. На портале Change.org созданы несколько соответствующих петиций. На странице Госдумы во «ВКонтакте» был проведен опрос на тему. 80 процентов проголосовавший выступили за такую меру. В поддержку инициативы выступили телеведущий Владимир Соловьев и депутат Госдумы Евгений Примаков. Последний заявил, что против идеи содержать таких преступников в тюрьмах за деньги налогоплательщиков.

Девятилетняя школьница пропала утром 9 октября по пути на уроки. Ее тело нашли на следующий день в гараже 35-летнего мужчины, который позднее признался в ее убийстве. Свой поступок он объяснил тем, что он незаконно оккупировал два соседних гаража, и испугался, что девочка его разоблачила. В день его задержания горожане собрались у отдела полиции и потребовали выдать им подозреваемого, чтобы самим расправиться с ним.

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