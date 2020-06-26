Российской статистике предложили вернуть право на плохие новости

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) не должна зависеть от какого-либо министерства или ведомства, так как ее данные являются общенациональным достоянием. Такое мнение высказал главный экономист госкорпорации ВЭБ.РФ Андрей Клепач, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Он напомнил, что в случае Центробанка его независимость прописана в российских законах, а у Росстата такого права на самостоятельность нет, хотя оно бы принесло пользу, а не вред.

«Всегда есть проблема того, кто приносит плохие новости <…>. Но все-таки новости надо приносить качественные, как хорошие, так и плохие, если происходит реальная проблема», — подчеркнул Клепач, предложив вернуть Росстату предыдущий статус, когда он еще не находился в подчинении Минэкономразвития (МЭР).

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По мнению экономиста, занимавшего пост замглавы МЭР с 2008-го по 2014 годы, статистическое ведомство должно подчиняться либо напрямую правительству, либо администрации президента. Он напомнил, что в ряде стран национальная статистическая служба находится под контролем законодательного собрания, и так же было, например, в СССР.

Клепач признал сложности с получением российской статистики, особенно в вопросах промышленности и доходов населения. Он объяснил, что многие важные данные находятся в статусе секретных, но масштабы этой секретности зачастую таковы, что существенно искажают реальность и вредят оценке ситуации.

Изменение статистики в позитивную сторону после перевода Росстата в подчинение МЭР ранее отмечали многие эксперты. Одним из них был директор аналитического департамента «Локо-Инвест», автор Telegram-канала MMI Кирилл Тремасов, который в прошлые годы возглавлял департамент макроэкономического прогнозирования министерства, а в мае был назначен главой департамент денежно-кредитной политики Банка России.

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