В Японии заявили о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына

Министр обороны Японии Таро Коно (Taro Kono) заявил, что у них есть подозрения относительно здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает The Sun.

Таро не уточнил, какие именно проблемы у главы КНДР, отметив, что ему «не разрешено обсуждать вопросы разведки».

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При этом министр обороны рассказал, что на территории Северной Кореи замечены «странные перемещения», которые, по его мнению, могут быть связаны со стараниями Кима не заразиться коронавирусом, который все-таки существует в стране, несмотря на его отрицание. Издание Daily Mail предполагает, что лидер уже мог заразиться из-за ослабленного после диеты организма и привычки к курению.

17 июня появились очередные слухи об исчезновении северокорейского лидера Ким Чен Ына: он не появлялся на публике больше недели, писало агенство Yonhap News Agency. Последний раз он присутствовал на заседании Политбюро ЦК Рабочей партии Кореи 7 июня, в то время как его сестра Ким Ё Чжон почти каждый день выступает с заявлениями, осуждающими действия Южной Кореи.

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