Лукашенко пообещал не ломать Белоруссию через колено

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не ломать страну через колено. Об этом он заявил в пятницу, 26 июня, на встрече с работниками предприятия «Белкалий-Мигао», передает БЕЛТА.

«Мы будем идти спокойно по принципу развития "Белкалия": если видим, что можно вложить копейку и получить две, мы будем вкладывать», — сказал Лукашенко, пообещав «идти от жизни».

«Я не стану ломать страну через колено, приватизировать, наклонять людей. Самое тяжелое, когда люди живут в эпоху ненужных перемен», — заявил белорусский лидер.

Он заверил, что «перемены будут обязательно», но они должны идти цивилизованно, «начиная от Конституции».

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что действующая власть сильна и у нее все под контролем.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!