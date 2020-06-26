Деньги с налогов для богатых направят на лечение тяжелобольных детей в России

Вице-премьер Татьяна Голикова распорядилась как можно быстрее разработать механизм расходования денег, полученных государством благодаря повышению ставки НДФЛ, на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, сообщает ТАСС.

Она отметила, что необходимо создать «понятный и прозрачный механизм расходования этих средств». В работе должны принять участие эксперты и представители общественности.

23 июня президент Владимир Путин предложил ввести налог для богатых. В частности, глава государства предложил повысить с 13 до 15 процентов ставку налога на доход физических лиц, которые в год зарабатывают больше пяти миллионов рублей. Также Путин выступил за прозрачный механизм распределения полученных средств.

Новые налоговые ставки начнут действовать 1 января 2021 года.

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