Раскрыт план по укреплению власти Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может избежать ротации на посту главы правительства в том случае, если его предполагаемый сменщик, глава Минобороны Бени Ганц, откажется от борьбы за руководство над кабмином и станет кандидатом от оппозиции на президентских выборах. О таком плане укрепления власти Нетаньяху пишет обозреватель израильской газеты «Едиот Ахронот» Сима Кадмон.

По ее мнению, Ганц, хотя и возглавляет в парламенте фракцию из 14 депутатов, в действительности не имеет ни влияния на правительство, ни поддержки в обществе, поэтому в случае проведения досрочных выборов — они могут быть назначены, например, если депутаты о чем-то не договорятся, — его политическая карьера, скорее всего, закончится. Шансы Ганца занять пост премьера в рамках ротации, предусмотренной моделью нынешнего кабмина и запланированной на ноябрь 2021 года, на деле также невелики, указывает журналистка.

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В то же время Ганц имеет альтернативу, которая, как пишет Кадмон, может разом продлить его карьеру, окончательно разрешить политический кризис в Израиле и укрепить власть действующего премьера. Детали плана раскрыл неназванный член правительства от партии «Ликуд», возглавляемой Нетаньяху: для этого министр обороны должен отказаться от своего портфеля, передав его нынешнему главе МИД Габи Ашкенази, и выставит свою кандидатуру на президентских выборах, которые должны пройти в 2021 году. В обмен Ганц получит поддержку со стороны «Ликуда» и, вероятнее всего, одержит победу, что обеспечит ему семилетнее президентство, а Нетаньяху — спокойное премьерство и возможность рассчитывать на «карманного президента».

В мае в Израиле после полутора лет политического кризиса и череды досрочных выборов было сформировано коалиционное правительство. По условиям соглашения между Ганцем и Нетаньяху, если не произойдет экстраординарных событий (к примеру, внеочередных выборов в парламент), Нетаньяху передаст Ганцу полномочия премьера 17 ноября 2021 года.

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