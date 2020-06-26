США задумали купить Nokia назло Китаю

Власти США задумались о возможности поглощения европейских Ericsson и Nokia американскими компаниями назло Китаю. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, в Белом доме циркулирует отчет, одними из авторов которого являются бывший директор НАСА Дэниел Голдуин и экс-член руководства Nokia Хоссейн Муин. В документе говорится о создании под эгидой США технологического консорциума, который составит конкуренцию китайской Huawei. Идею положительно оценивает группа частных инвестиционных фирм во главе с Cerberus Capital.

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Американская администрация готова простимулировать к поглощению Ericsson и Nokia таких лидеров американского технологического сектора, как Cisco Systems, пишет WSJ. В Вашингтоне могут предоставить европейским компаниям налоговые льготы, обеспечить более широкий доступ к финансированию под экспортные операции или же предоставить господдержку предприятиям, согласившимся купить Ericsson и Nokia. Однако американские технологические компании сдержанно относятся к инициативе, поскольку не слишком заинтересованы в поглощении компаний второго эшелона, как Ericsson и Nokia.

В мае 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ о чрезвычайном положении для защиты американской информационно-коммуникационной инфраструктуры от иностранных угроз, по результатам которого Huawei попала в черный список. Китайской компании выдали временную генеральную лицензию на 90 дней, которая предоставляла право обслуживать сети и производить обновление программного обеспечения для смартфонов. Затем разрешение неоднократно продлевалось.

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