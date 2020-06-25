США нашли повод заблокировать имущество Huawei

Китайские технологические компании Huawei Technologies и Hikvision находятся собственности или под контролем военных. Такие доказательства нашли власти США, что дает президенту страны право ввести жесткие санкции, сообщает Reuters.

Само по себе включение в соответствующий список, который Минобороны ведет с 1999 года, не влечет за собой ограничительных мер. Однако оно может стать поводом для блокировки всего имущества компаний, а также других жестких санкций.

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В Белом доме не смогли оперативно ответить на вопрос о том, будут ли вводиться санкции против компании. Тем не менее неофициально высокопоставленный чиновник отметил, что перечень можно рассматривать как полезный инструмент для правительства, компаний, инвесторов, научных учреждений, а также для партнеров единомышленников.

США признали Huawei угрозой национальной безопасности и включили в черный список в мае прошлого года. Они попытались убедить своих союзников отказаться от сотрудничества с компанией при организации сетей 5G, однако даже в Европе многие страны не стали разрывать контракты.

Ранее министр торговли США Уилбур Росс заявил, что диалог с Huawei по установлению мировых требований сети связи нового поколения возможен. Однако для этого китайская компания должна перенять американские стандарты в этой области.

В мае США пригрозили санкции поставщикам технологий и оборудования для Huawei, после чего тайваньский производитель мобильных процессоров TSMC отказался от сотрудничества. Компания пообещала быстро найти выход из положения, но аналитики пока не понимают, каким он будет. Также в Huawei указали, что давление Вашингтона может навредить отрасли во всем мире и приведет к убыткам на сотни миллиардов долларов.

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