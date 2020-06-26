Мужчина сбросил 133 килограмма и поделился историей похудения

Житель ирландского графства Даун, Великобритания, похудел на 133 килограмма и рассказал, как ему удалось достичь этого результата. Его историей похудения поделилось издание Daily Mail.

На пике ожирения Фил Каес (Phil Kayes) весил 235,8 килограмма. Врачи предупреждали его, что с таким весом он едва ли доживет до 40. Ирландец не прислушивался к их словам, пока в 2017 году не узнал, что у его матери терминальная стадия рака. После этого он понял, что должен похудеть.

У Каеса с детства был лишний вес, и в институте это лишь усугубилось. Когда ирландец вышел на работу госслужащим, он настолько комплексовал из-за внешности, что перестал выходить из дома куда-либо, кроме офиса. «Я избегал мероприятий, на которых много людей, вроде вечеринок и свадеб. Я знал, что не помещусь в кресло самолета, поэтому не путешествовал, хотя очень хотел. В то время я только работал, прятался дома и ел. Это было очень одинокое время», — рассказал мужчина.

Больше всего он переживал, что после смерти его тело не смогут вынести с третьего этажа. Когда ирландец узнал о смертельной болезни матери, он твердо решил похудеть, чтобы она не расстраивалась еще и из-за него. Мужчина присоединился к местной группе по похудению и начал придерживаться плана питания. В его рацион входил картофель, паста, фрукты и овощи, поэтому он не чувствовал себя постоянно голодным, но при этом худел. Каес добавил, что в окружении худеющих людей ему было гораздо проще не сорваться.

Когда ирландец немного похудел, он снова начал кататься на велосипеде, чего к тому моменту не делал уже 30 лет. Он ходит на длинные пешие прогулки и занимается йогой. «Теперь моя жизнь совсем другая: она полна возможностей, друзей и приключений», — признался Каес.

Он считает, что именно благодаря новой внешности и уверенности в себе смог встретить свою любовь. Каес начал жить вместе с возлюбленной, слетал с ней на Средиземное море и побывал на экскурсии в Берлине. Он надеется, что в их жизни будет еще много приключений и поездок.

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