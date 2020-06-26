Пятилетняя россиянка спасла младшего брата из горящего дома

В Вологде пятилетняя девочка спасла младшего брата из горящего дома и получила награду. Об этом сообщается на официальной странице губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова во «ВКонтакте».

По словам Кувшинникова, в момент происшествия девочка не растерялась, выбила стекло в окне, спустила с третьего этажа своего брата, а затем выпрыгнула сама.

Девочке помогали рабочие, которые ремонтировали соседнее здание и услышали крики детей. Как уточнил губернатор, она действовала «под их руководством». Мужчины тоже получили награды в преддверии Дня города.

25 июня в Калиниграде наградили участницу парада Победы, которая потеряла туфлю и продолжила маршировать, не сбив строй. Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов лично вручил россиянке памятную медаль командующего, грамоту и букет перед строем мичманов и офицеров.

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