Вакарчука лишили депутатского мандата

Украинская партия «Голос» провела внеочередной съезд, на котором лишила солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука депутатского мандата. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает «Интерфакс-Украина».

Вакарчук останется членом партии, его место в Верховной Раде займет юрист и правозащитник Алина Свидерская.

Вакарчук подал заявление о сложении депутатского мандата 11 июня. Музыкант заявил, что считает свою миссию выполненной, поскольку возглавляемая им партия «Голос» прошла в парламент. Он добавил, что собирается заняться неким образовательным проектом. Однако на заседании Верховной Рады 18 июня за лишение Вакарчука мандата проголосовали только 175 депутатов из необходимых 226.

«К сожалению, Верховная Рада не оставила мне выбора, хоть я и надеялся на уважение коллег к решению свободного человека. Поэтому сегодня я обращаюсь к самым близким людям, членам партии — прошу удовлетворить мою просьбу и прекратить полномочия народного депутата», — заявил Вакарчук на съезде «Голоса».

В 2007 году Вакарчук был избран в Верховную Раду по списку блока «Наша Украина — Народная самооборона», а через год добровольно сложил с себя депутатские полномочия.

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