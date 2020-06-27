Число умерших россиян с коронавирусом превысило 8,9 тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом увеличилось до 8969, за последние сутки отмечено 188 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

За последние сутки в России зафиксировано 6852 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество инфицированных с начала пандемии в стране превысило 627 тысяч.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) методику по подсчету смертей от коронавируса. Теперь учитываются те случаи, когда COVID-19 привел к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.

Ранее 27 июня стало известно, что коронавирус может приводить к широкому спектру проблем со здоровьем. К такому выводу пришли в Научно-исследовательском институте Скриппса в США. По словам специалистов, помимо респираторных проблем, новая инфекция в некоторых случаях вызывает катастрофические повреждения поджелудочной железы, сердца, печени, мозга, почек и других органов.

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