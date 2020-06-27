Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 627 тысяч

Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом превысило 627 тысяч. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 627 646 случаев инфицирования в 85 регионах. Скончались 8969 человек, выздоровели — 393 352.

За последние сутки выявили 6852 зараженных. Также зафиксировано 188 летальных исходов, вылечились 9200 человек.

Ранее 27 июня стало известно, что коронавирус может приводить к широкому спектру проблем со здоровьем. К такому выводу пришли в Научно-исследовательском институте Скриппса в США. По словам специалистов, помимо респираторных проблем, новая инфекция в некоторых случаях вызывает катастрофические повреждения поджелудочной железы, сердца, печени, мозга, почек и других органов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



