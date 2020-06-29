В США захотели разобраться в «сговоре» России с талибами

В Конгрессе США могут провести срочный брифинг, чтобы обсудить потенциальные меры против России в связи с сообщениями о тайном сотрудничестве Москвы с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России). С таким призывом выступила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в обращении, опубликованном на ее сайте.

По словам спикера, у нее возникли вопросы насчет того, был ли президент США Дональд Трамп проинформирован о «сговоре» России с талибами. Она возмутилась тем, что Конгрессу ничего не сказали об этом.

Отмечается, что Пелоси уже направила письмо директору Национальной разведки Джону Рэтклиффу и директору Центрального разведывательного управления Джине Хаспел. Она также призвала провести срочный брифинг по этому вопросу. «Конгресс и страна нуждаются в ответах немедленно», — объяснила спикер.

26 июня газета The New York Times со ссылкой на спецслужбы США сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными. Американский президент заявил, что его не информировали «о так называемых атаках русских на наши войска в Афганистане».

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