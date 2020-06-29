Разведка США признала данные о «сговоре» России с талибами недостоверными

Разведка США признала данные о якобы имевшем место тайном сотрудничестве России и связанными с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевиками недостоверными. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter-аккаунте.

«Возможно, это еще одно надувательство, связанное с Россией, может быть, при помощи фейковых новостей New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете», — отметил американский лидер.

26 июня газета The New York Times со ссылкой на спецслужбы США сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными.

Дональд Трамп предположил, что такое заявление могло быть сделано приспешниками Джо Байдена, кандидата от Демократической партии США на предстоящих президентских выборах, который ранее призвал не приглашать Россию присоединиться к G7, если информация The New York Times о предположительном взаимодействии Москвы с афганскими боевиками окажется правдивой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



