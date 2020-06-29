Женщина позволила детям раскрасить свою обнаженную грудь и попала за решетку

В индийском штате Керала арестована активистка Рехана Фатима (Rehana Fathima), опубликовавшая видео, в котором дети рисуют фломастерами на ее обнаженной груди и животе. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Кадры в Facebook и YouTube, из-за которых она попала за решетку, сопровождались постом, в котором осуждалось отношение к женскому телу и наготе, принятое в индийском обществе. «И как красота субъективна, так субъективна и порнография», — завершался он. Женщина позволила детям раскрасить себе, когда отдыхала в связи с болезнью глаз, уточняет The Indian Express.

После публикации видео представительница консервативной партии «Бхаратия джаната парти» обратилась в полицию с жалобой. Она утверждала, что пост Фатимы представляет собой детскую порнографию и нарушает индийский Закон о защите детей от сексуальных преступлений.

После ареста активистку обвинили в передаче материалов сексуального характера при помощи электронных средств связи и нарушении одного из положений индийского Закона о ювенальной юстиции. Был ли нарушен Закон о защите детей от сексуальных преступлений, пока не установлено.

Действия Фатимы неоднократно вызывали жалобы консервативных активистов. В 2018 году она пыталась посетить Сабарималу — индуистское место паломничество в Керале, куда прежде не пускали женщин. Это повлекло скандал, после которого Мусульманский джамаат объявил о ее отлучении, а протестующие разорили ее дом. В 2019 году консервативный активист обвинил Фатиму в публикации изображения, оскорбляющего чувства верующих. Она была арестована и провела за решеткой два месяца.

В январе сообщалось, что в американском штате Юта судья оставила в силе закон, согласно которому обнаженная женская грудь признается непристойной. Его отмены требовала 28-летняя Тилли Бьюкенен, которой грозило уголовное наказание после того, как дети ее мужа увидели ее обнаженную грудь.

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