Мачеха показала детям грудь и попала под суд

В американском штате Юта могут признать сексуальной преступницей женщину, которая обнажила грудь в присутствии приемных детей. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел около года назад. 28-летняя Тилли Бученен (Tilli Buchanan) и ее супруг сняли рубашки, когда работали в своем гараже. Их увидели дети мужа, которым было девять и 13 лет. Они рассказали о случае родной матери, а та пожаловалась в социальные службы.

Бученен предъявили обвинения в трех правонарушениях, связанных с непристойностью. По версии обвинителей, женщина была пьяна и, раздевшись, объявила, что не будет одеваться, пока не обнажится муж. Сама она утверждает, что сняла одежду, потому что не хотела запачкаться во время работы в гараже.

«Если мы проиграем, она попадет в список сексуальных преступников, куда заносят людей, которые насиловали детей или делали еще что-то в таком роде», — говорит ее юрист. Он считает наказание несоразмерным.

Бученен назвала преследование женщин за обнажение груди проявлением двойных стандартов. «Муж был рядом со мной и одет точно так же, но его ни в чем не обвиняют», — заявила она. Ожидается, что приговор будет вынесен через два месяца.

12 ноября сообщалось, что жительнице американского города Лавленд, штат Колорадо, которую обвинили в непристойном обнажении за игру во фрисби с обнаженной грудью, выплатят 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей). Ей также грозило внесение в список лиц, совершивших сексуальные преступления.

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