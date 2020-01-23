Тюремный срок за обнажение в собственном доме оставили в силе

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В американском штате Юта судья оставила в силе закон, согласно которому обнаженная женская грудь признается непристойной. Об этом сообщает Associated Press.

Его отмены требовала 28-летняя жительница Юты Тилли Бьюкенен (Tilli Buchanan), которой грозит уголовное наказание за обнажение груди в собственном доме, и помогающая ей организация «Американский союз защиты гражданских свобод штата Юта». Они указывали, что аналогичное судебное решение, отменяющее запрет на обнажение груди, уже принято в штате Колорадо.

Судья Кара Петтит (Kara Pettit) встала на сторону обвинителей, настаивавших на том, что в американском обществе обнаженная грудь считается непристойной. Она добавила, что судьям не следует задним числом оценивать, что именно законодатели сочли непристойностью. Если Бьюкенен не обжалует решение Петтит, ей грозит тюремный срок. Кроме того, женщина может быть на десять лет признана сексуальной преступницей.

Инцидент, послуживший поводом для разбирательства, произошел в конце 2018 года, когда Бьюкенен и ее супруг сняли рубашки в своем гараже. Их увидели дети мужа, которым было девять и 13 лет. Они рассказали о случае матери, а та пожаловалась в социальные службы.

Бьюкенен предъявили обвинения в трех правонарушениях, связанных с непристойностью. По версии обвинителей, женщина была пьяна и, раздевшись, объявила, что не будет одеваться, пока не обнажится муж. Сама она утверждает, что сняла одежду, потому что не хотела запачкаться во время работы в гараже.

В 2019 году сообщалось, что жительнице американского города Лавленд, штат Колорадо, которую обвинили в непристойном обнажении за игру во фрисби с обнаженной грудью, выплатят 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей). Ей также грозило внесение в список лиц, совершивших сексуальные преступления.

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