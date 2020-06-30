Президент Абхазии проголосовал по поправкам в Конституцию России

Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию России в российском посольстве в Сухуме. Об этом сообщает РИА Новости.

Вместе с главой государства проголосовал вице-президент республики Бадра Гунба.

«Это мероприятие значимое. Я абсолютно уверен, что эти изменения направлены на усиление государственности, что положительно повлияет и на жизнь Абхазии», — заявил Бжания, который является российским гражданином.

Основной день голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию России в Абхазии состоится 1 июля в помещении консульского отдела посольства в Сухуме.

Общероссийское голосование началось 25 июня и продолжится до 1 июля включительно, которое станет для россиян нерабочим. По последним данным, в голосовании приняли участие 49,6 миллиона человек. Явка по данным на утро 30 июня составила 45,7 процента.

Среди предложенных поправок — право действующего президента переизбираться на новый срок, приоритет российского законодательства над международным.

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