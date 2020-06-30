В российском городе убили молодую чиновницу

В одной из квартир многоэтажного дома в Белгороде нашли тела мужчины 1985 года рождения и женщины 1990 года рождения. Последняя была чиновницей, сотрудницей департамента образования региона, пишет Telegram-канал Mash.

По данным, опубликованным на сайте регионального управления следственного комитета, правоохранители получили заявление о пропаже молодых людей. В ходе проверки они отправились в дом на Харьковской горе в Белгороде, где и нашли тела с признаками насильственной смерти.

Как сообщает Mash, у полицейских уже есть подозреваемый в убийстве местных жителей. Это некий Константин Кокунько. По области уже разослали ориентировки.

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