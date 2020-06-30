В Нижнем Новгороде выбрали пространства для благоустройства

Жители Нижнего Новгорода и Нижегородской области проголосовали за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает агентство «НТА-Приволжье» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Свои голоса отдали более 40 тысяч жителей региона.

«Еще неделя осталась у нижегородцев, чтобы проголосовать за улицу, парк или сквер, которые, как они считают, необходимо благоустроить в следующем году. Напомню, исходя из результатов голосования, в муниципалитетах будет определена последовательность преображения той или иной территории», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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